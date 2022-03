Dinsdag las NPO-Radio 1-BNNVARA-columnist Marcel van Roosmalen zijn wekelijkse immer hilarische column voor. Deze keer stelde hij, niet geheel onterecht, voor om FvD'ers Gideon van Meijeren, Pepijn van Houwelingen en Thierry Baudet "vast te binden, zet ze in een boot en sleep die naar de Atlantische Oceaan, naakt, zonder kleren, eventueel met een paar dozen diepgevroren vissticks". Humor natuurlijk. Al was het maar omdat het gaat over types die bij het minste of geringste roepen om 'tribunalen', 'burgerverzet' of 'opsluiten'. Maarja, domrechts heeft geen humor. Dat zal wel door het eveneens voor domrechts zo kenmerkende gebrek aan intelligentie komen. Gelukkig is domrechts wel gek op vrijheid van meningsuiting, want er gaat geen moment voorbij of domrechts is aan het jammeren, blaten, drammen, zeiken, sissen, gorgelen, speekselen, schuimen en janken als een kleuter over hun recht op vrijheid van meningsuiting. Die vrijheid van meningsuiting geldt kennelijk niet als iemand over FvD-types lizzards met schubben inplaats van tenen zegt wat FvD-types zelf wél over andersdenkenden zeggen. Dus moest Marcel van Roosmalen kapot. In een door de staat gesubsidieerd programma van de zwakzinnigrechtse complotomroep ON werd Marcel van Roosmalen gedemoniseerd omdat ook Marcel van Roosmalen recht heeft op een vrije mening. Resultaat: behalve het op A4 gekleurenprintte NSB-logo in zijn email papieren post werd ook zijn dochter geïntimideerd op Twitter door een laffe anonieme doxxer. Het doxxen van adressen op Twitter heeft doorgaans maar één doel en dat is hopen dat er zoveel mogelijk psychoselijers met brandende fakkels naar dat adres gaan. Of erger. Iemands dochter bedreigen omdat je het niet eens bent met zijn mening, wat ben je dan een Eichmann van de lage landen, een buitengewoon minderwaardig mens...