In Eindhoven staan ze in slecht verstaanbaar Engels 'You are welcome in my country' te zingen, bij de VU glinsteren de renmibi-tekentjes in de ogen, alleen aan de UvA (de UvA? Ja, de UvA, red.) laat de bestuursvoorzitter een realistisch geluid horen door te zeggen dat ze het toch wel een beetje gek vindt, al die vreemde luchtjes in de campusportiek. Maar ondertussen worden het er ieder jaar meer, en we mogen van meneer Nagel dan misschien niet zeggen dat de collegezalen vol zijn, maar ze zijn wel erg druk (ook voor de medewerkers, trouwens). Volgens het CBS is bijna 40% van de eerstejaarsstudenten op de Nederlandse universiteiten niet van hier. En dan kunt u wel zeggen dat die mensen een ontzettende verrijking van de universitaire keuken met zich meebrengen, maar wij vragen ons af waarom de Nederlandse belastingbetaler op moet draaien voor de opleiding van andermans kroost, en vooral of al dat steenkoolgebrabbel de kwaliteit van het onderwijs nou echt ten goede komt. Hallo Ongehoord Nederland! Doe hier eens wat aan.