TU Eindhoven acht het spreken van de Nederlandse taal "insidious and destructive". Maar ondanks dat dit er letterlijk staat was dit dus blijkbaar niet wat er bedoeld werd. Theo Salet (IN HET ENGELS TERWIJL-IE GEWOON NEDERLANDS SPREEKT): “That is not the intended meaning, we never intended to use the letter to be provocative. All in all, I'm astounded by the effect it is having; this effect is certainly not what we intended.” Okay, dus de ontstane ophef was niet de bedoeling, maar de boodschap zelf was dus wel de bedoeling - maar dan zonder de ophef. Helder!

Gevraagd of hij de TOON van de brief niet ietwat dwingend vond, antwoordt hij: "We know that our colleagues and students are incredibly busy and so we decided, in a letter, to set down a number of matters, clearly grouped: this is how we wish to do things within our department. Thereby letting students and colleagues know where we want to get to. But this approach seems not to have worked; quite the contrary, we have done more to drive people apart than to bring them together."

De decaan werkt op dit moment aan een formele reactie op deze publicitaire RAMP. Gehele oorspronkelijke brief hier en na de breek.

Het Decreet

Theo Salet: