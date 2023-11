U dacht dat 'Shane MacGowen dood' het muziekste nieuws van de dag was, nee hoor dat is RALF MACKENBACH CUM LAUDE KERNFYSICUS. Het is toch een beetje of Jordy van Loon z'n eigen kauwgomballenimperium heeft opgezet, Arne Jansen is gaan werken voor de Mossad, Eddy Ouwens narcotica-agent werd in Mexico en Mirjam Timmer van Twarres ingewikkelde hersenoperaties ging uitvoeren in het ziekenhuis in Sneek. Dat is allemaal niet waar. Behalve dan dat Mark Ralfe... Mar.. Ralf Mackenbach 'has developed a mathematical model to predict turbulent swirls of the scorching-hot plasma. This might bring us one step closer to controlling fusion materials'. Click clack, lekker pik (en na de klik toch nog een beetje extra Pogues).