Na een jaar of dertig bijna niet meer leven is Shane MacGowan nu definitief gestopt met zoepen: de zanger van de iconische folkpunkband The Pogues is 65 jaar oud geworden. MacGowan richtte The Pogues op in 1984 en scoorde wereldhits met onder meer Dirty Old Town, Streams of Whisky, If I Should Fall From Grace With God en de fenomenale kerstklassieker Fairytale of New York. Meneer stond tevens bekend om al z'n verslavingen. Heroïne, maar vooral alcohol. Hij zoop zichzelf helemaal de vernieling in, had nog maar een paar tanden schots en scheef in z'n bek staan (in 2009 kreeg-ie nog een compleet nieuw gebit) en diverse keren werd-ie starnakel van het podium getrokken. Guinness, vermouth, rum, wodka, wijn, pils en vooral Ierse whiskey (met de e) - eigenlijk zoop-ie alles wel. Tofste luisterervaring: het 30th Anniversary concert uit 2012 in Parijs, hierrr op Spotify. Net te laat voor Wrapped!