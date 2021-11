De Universiteit van Amsterdam kan het niet meer aan. We hebben er niks tegen hè, in principe. Maar kijk eens naar die grafiek hieronder. Bijna de complete groei van de afgelopen jaren is aan ze toe te schrijven. Daar moeten we het toch over kunnen hebben? In het begin leek het allemaal nog leuk, maar het zijn er gewoon heel erg veel. Te veel, eigenlijk. Misschien zijn we naïef geweest, ja. Maar weet u wat het is? Je vraagt je op een gegeven moment af: is dit onze universiteit nog wel? Ze pikken onze kamers in. Ze pikken onze collegebanken in. Ze praten onze taal niet. En de overheid dan, wat denkt u? De overheid DOET NIETS!

Geen haat maar feiten!