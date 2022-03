Loekashenko, zo'n dommige oom met een veel te grote bek op verjaardagen. Zo'n verachtelijke turbodebiel die altijd als eerste hardop een 'grap' maakt in een overvolle coupé van een trein die even niet rijdt. Maar dan aan het hoofd van een Russische vazalstaat. Goed, hij had een bewogen nachtje.

In meerdere steden klonken namelijk "knallen" of "explosies", waren er berichten over opstijgende straaljagers en helikopters en sonic booms. De gehele Wit-Russische oppositie (in ballingschap) & Co natuurlijk heel hard hopen dat dit het begin van de omverwerping van Loekashenko was, maar de Wit-Russische overheid zegt dat al het gekeet onderdeel was van hun eigen militaire oefeningen (zie foto's na breek).

Ook gisteravond: het Russische toestel met naar verluidt de Russische MinBuz Lavrov aan boord maakte onderweg naar China een U-turn en ging weer huiswaarts. En dat is toch interessant, omdat de Chinese ambassadeur in Oekraïne rond diezelfde tijd "praised Ukraine’s unity and resistance in remarks which appear to contradict the country’s earlier stance. Fan Xianrong said China “will never attack Ukraine” but will support it economically and politically during a meeting with Lviv’s regional military administration, Ukrainian media outlet Ukrinform reported, citing the administration’s press service."

Een dag eerder publiceerde de Chinese ambassadeur al een gelijksoortig opiniestuk in Washington Post, waarin hij schrijft dat: "Conflict between Russia and Ukraine does no good for China. Had China known about the imminent crisis, we would have tried our best to prevent it." Heeft China genoeg gezien en gokt het dat Rusland dit conflict gaat verliezen? Het voelt wel als het eerste haarscheurtje in de Russisch-Chinese as.

Die man is zó ondoenlijk dom

Wit-Russische oppositie loopt warm voor regime change (en terecht)

"Het was maar een oefening"

Das war einmal? (2019)