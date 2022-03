De prijs voor de allerdebielste sufpost op LinkedIn (en geloof ons, de concurrentie is groot met al dat gelul over leiderschap & wolven de hele dag) is vandaag gewonnen door ene Cem Tanyeri, kennelijk de Chef Benelux van het kledingmerk Patagonia. Wij hadden nog nooit van Patagonia (het kledingmerk, niet het gebied) gehoord, maar dat zijn blijkbaar jassen voor mensen die heel graag 500 euro betalen voor een kledingstuk waar dan heel groot PATAGONIA op staat. Een van die mensen is vvd-lijsttrekker in 020 Claire Martens, die op een poster ook een Patagonia jas droeg. Maar dat mag dus niet van Cem Tanyeri, die kennelijk wel jassen wil verkopen, maar alleen maar aan mensen die precies hetzelfde denken over alles als Cem Tanyeri en zijn makkers bij Patagonia.

Deze post van Tanyeri is een prachtige illustratie voor hoe diep het hoofd van veel leden van onze managerskaste (zie: VOLT, zie: De Correspondent) in hun eigen hol zit. Je verkoopt een paar jassen en denkt dan meteen dat je een soort Martin Luther King bent, die zich namens een buitenlands bedrijf (een buitenlands kutbedrijf, trouwens) mag bemoeien met lokale democratische verkiezingen. Dat Tanyeri aanbiedt (sowieso een nogal leeg gebaar) om de jas aan een Oekraïense vluchteling te geven is helemaal tekenend voor hoe 'het verbeteren van de wereld' voor dit soort types helemaal niets meer betekent dan gedachteloos achter de laatste hype aanhollen.

Sowieso, alsof ook maar iemand die poster van Claire Martens zag en dacht OH WACHT DEZE MEVROUW DRAAGT HET GEWELDIGE SUPERGOEDE WERELDREDDENDE KLEDINGMERK PATAGONIA NU GA IK OGENBLIKKELIJK OP DE VVD STEMMEN. Niemand ziet dat ze een Patagonia jas draagt, behalve mensen die de hele dag aan Patagonia denken, zoals Cem Tanyeri de anti-democratische Country manager Benelux van Patagonia. Gelukkig hebben we nog de uitdrukking 'disinformation by wardrobe' kunnen lezen, want anders viel er helemaal niets te lachen. Disinformation by wardrobe! Ha. Ha. Ha. Ha. Ha.

Weet je wie ook graag bepaalde wat voor logo's anderen op hun jas hadden?