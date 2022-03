Een Iraanse traditie: nadat zeer hooggeplaatste Iraanse bevelhebbers in den vreemde gesmoked worden (Soleimani) een paar kruisraketten ter vergelding terugsturen maar dan wel zorgen dat dit 0 slachtoffers maakt. En zo was het zeer waarschijnlijk gisteravond ook. Israel legde afgelopen week twee Iraanse kolonels om in Syrië, en bovenstaand is dan zo'n half-tamme Iraanse wraakactie waarbij niemand om het leven kwam. De VS ontkent dat hun consulaat het doelwit was en de perswoordvoerder van de Revolutionaire Garde is niet bereikbaar voor commentaar. De redactie van Kurdistan24 heeft wel een nieuw systeemplafond nodig en dat zullen we Iran nooit vergeven.

Don't forgive don't forget