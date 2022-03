Wethouder Rutger Groot Wassink (Vluchtelingen) is bezorgd over de opvang van ongedocumenteerden in de toekomst. Hij is tevreden met de huidige werkwijze, maar in de toekomst is het de bedoeling dat alle, vaak uitgeprocedeerde, asielzoekers die zich melden in de opvanglocaties vertrekken uit Nederland.

In een brief aan de gemeenteraad schrijft hij dat hij zich 'zeer grote zorgen' maakt. "In het nieuwe regeerakkoord staat geschreven dat de LVV wordt uitgebreid naar een landelijk netwerk, waarbij de opvang altijd gericht is op terugkeer. Onduidelijk is nog hoe deze formulering geïnterpreteerd en verder ingevuld gaat worden."

bron: AT5