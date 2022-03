Opeens heb je het! Je bent VERLIESKUNDIGE. Een deskundoloog op het gebied van verlies. Een soort van coach, maar dan voor losers. Nu zijn wij dat allemaal al trouwens na twaalf jaar Rutte en 's mans koopkrachtplaatjes. En morgen bent u ervaringsverlieskundige want dan dokt u nog meer aan de pomp en verliest u nog meer geld per gereden kilometer, om vervolgens proviand te halen in de super, met nog meer verliezen en daarna thuis in het donker en in de kou op de bank te gaan hangen want een lampje + cv aan is ook weer verlies. Volgende week is het trouwens MINDER KOUD, dus dat is dan weer winst in plaats van vorst aan de grond. Positief de nacht in mensen! Побачимось завтра

Verliezen Rusland vanavond. Twee fighter jets boven Kyiv

TRING? Meteen aangifte doen!

Doen ze zelf ook...

Boe!