Nu kunt u wel claimen dat u toch alles pint en dat alleen criminelen nog flink in de contanten zitten en dan heeft u deels gelijk. Maar als de truckerdemonstraties in Canada iets bewezen dan is dat wel dat de term 'crimineel' in tijden van onrust plots bijzonder flexibel blijkt. Dan komt het de overheid enorm goed uit dat ze alle betalingen kunnen traceren en iedereen die zelfs de kleinste donatie deed aan de geweldloze demonstranten aanpakken alsof ze bomgordeldragende terroristen zijn. Daardoor is het treurig om te horen dat de strijd tegen het contant geld in ons polderlandje stilletjes doorgaat, het afgelopen jaar weer honderden geldautomaten uit het straatbeeld verdwenen en de meeste automaten tussen 23:00 uur en 06:00 uur uit staan. Dat is logisch in de strijd tegen plofkraken en het verminderde gebruik van onhygiënisch contant geld in coronatijd, maar ook een verontrustend stapje extra in de richting van het afschaffen van contant geld dat al een tijdje als het zwaard van Damocles boven deze digitaliserende samenleving hangt. Niet omdat wij constant met flappen wapperen en smijten als een wannabe vrouwenmepper rapper, maar omdat we bang zijn dat het stilletjes is verdwenen tegen de tijd dat we het echt nodig hebben.