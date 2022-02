“ EU kent relatief hoge belastingdruk

Ten opzichte van landen met een vergelijkbaar welvaartsniveau zijn de belastingen en sociale premies in de EU naar verhouding hoog. Zo bedroeg de belasting- en premiedruk in de Verenigde Staten in 2010 zo’n 25 procent van het bbp, in Australië was dat 26 procent en in Japan 28 procent. Vergeleken met 1995 is de gemiddelde druk in de EU bovendien nauwelijks afgenomen, terwijl deze in de VS en Australië wel duidelijk verminderd is. In Japan is de gemiddelde druk iets toegenomen”