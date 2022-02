We (de mannen) hebben al zo weinig en de keuken was sowieso altijd al verloren grondgebied. Gelukkig hebben we als laatste toevluchtsoord deze Tsjaad uit Azerbeidzjan, een land dat we overigens net als elk ander land tussen Oost-Europa en Oost-China gewoon nog tot het Mongoolse keizerrijk rekenen. Want natuurlijk was ook deze man die ons leerden hoe we het favoriete gerecht van Genghis Khan bereiden. En vandaag eten we koeienhersens terwijl er een heuse Kaukasische adelaar op bezoek komt. En inderdaad, dat is dezelfde adelaar die Zeus stuurde om Prometheus' lever voor de eeuwigheid elke avond opnieuw uit z'n lijf te trekken omdat hij ons de mannen en misschien een paar vrouwen het Vuur van Olympus (bewustzijn) heeft gegeven. Prometheus, Raymond en YouTube-kanaal WILDERNESS COOKING. Bedankt. Voor alles wat je hebt gedaan.