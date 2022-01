Uit de tijd dat nog niemand rechten had omdat rechten voor de zwakken zijn omdat de sterken ze niet nodig hebben en iedereen nog STERK was. Uit de tijd dat kinderen in galop leerden boogschieten voordat ze leerden praten in plaats van dat de vorming werd overgelaten aan die psychotische kutclown Bumba. Uit de tijd dat het enige keizerrijk dat we ooit erkenden nog van Oost-China tot aan Oost-Europa strekte. Uit de tijd dat reaguurders nog niet gingen zeiken als je een video van meer dan een jaar oud aanvoerde om het beste kook-kanaal ter wereld onder de aandacht te brengen. Kortom, een Betere wereld die we nooit meer terug krijgen en dat is allemaal de schuld van de communisten omdat de communisten de laatste prinses van Mongolië fusilleerden. En over tot de orde van de dag.

Zo gaat dat daar

Oh man

Een classic voor het lamenteren van de tijd