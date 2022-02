Business as usual: vorige week 700 erin, de week daarvoor 600 erin.

Werkelijk iedereen ziet dat het asielcircus wanstaltige vormen heeft aangenomen, al vele jaren, maar in 'Den Haag' wordt eea niet aangepakt; men kijkt weg, behalve wanneer er TK verkiezingen aankomen, dan zie je opeens dat bv Bente Becker 'PVV corvee' krijgt. Zijn de verkiezingen over, dan hoor je de VVD er niet meer over. Ook nu niet, want op 16 maart gaat het 'maar' om gemeenteraadsverkiezingen.

Afgelopen zaterdag in de Volkskrant een heel interessant artikel van Marcia Luyten, toch één van de 'anchors' van Buitenhof, en van 'onbesproken gedrag'. Ook zij zegt met zoveel woorden dat het asielbeleid volkomen failliet is:

"We zijn vastgeraakt in de tragiek van moderne migratie."

"Het asielrecht wordt op grote schaal oneigenlijk gebruikt.''

Wat iedereen natuurlijk al jaren wist. En wat iedereen ook al jaren weet, nl dat Nederland een favoriete eindbestemming is vanwege alle goodies en freebies, wordt ook maar weer eens bevestigd:

"De Europese grensbewaker Frontex kreeg een 'smokkelfolder' in handen, een soort reisbrochure met informatie over de aantrekkelijke bestemmingen in Europa. Volgens die folder is Nederland een prachtige bestemming: de asielzoeker krijgt standaard een uitkering van 220 euro per maand. Wordt de aanvraag toegewezen, dan loopt de uitkering op tot 1.600 euro per maand. Bij 'Accommodatie': 'U verblijft in een huis. De Nederlandse overheid betaalt de huur."

Maar gaat het om 'oplossingen', dan blijkt Luyten toch ook behoorlijke koudwatervrees te hebben, en komt met halfzachte, policor voorstellen:

"Investeer fors in de toekomst van potentiële migranten.''

Tsja, dat lees je wel vaker: zorg ervoor dat het dáár net zo goed wordt als hier, dan hebben ze geen reden meer om hierheen te komen. Maar hoeveel miljarden zijn daar volgens Luyten dan voor nodig? En het is toch niet zo dat er de afgelopen 60 jaar geen miljarden aan ontwikkelingshulp naar de derde wereld zijn gegaan?

"Tegelijkertijd moet de grens doorgangen hebben; een voor politieke vluchtelingen, een andere voor economische migranten.''

Maar hoe stelt ze zich dat dan in de praktijk voor? Zodra er een 'doorgang' lijkt te zijn, dan spoeden zich stante pede duizenden 'migranten' zich erheen (zie die klucht bij de Pools-Belarussische grens), allemaal op weg naar Duitsland, Zweden, en natuurlijk Nederland, vanwege die 1600 euro per maand en de Nederlandse overheid die de huur betaalt. Met 'doorgangen' in de EU buitengrenzen zal er niets veranderen, maar zal het eerder 2015 ''Wir schaffen das'' 2.0 worden, en dan elk jaar.

Nee, het enige dat helpt is de buitengrenzen hermetisch sluiten. Lukt dat, dan kun je in een later stadium nog eens gaan kijken of, en zo ja hoeveel, en zo ja welke, 'migranten' je eventueel toelaat tot de EU, en waar. Maar 'Fort Europa' moet topprioriteit hebben.