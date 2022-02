Verslag Commissie Aanpassingsproblemen, 14 januari 2026

[voorzitter] Begin februari werd u, naar uw eigen zeggen bedreigd door biologische entiteiten - u noemde dat toen nog ‘mannen’ - die u - in uw eigen woorden - dus ‘bedreigd’ zouden hebben. Kun u daar meer over vertellen?

[FustViking] Voorzeker, uwe hooggeborene edelheid. Ik liep gewoon door een park toen er ineens een paar kerels-

[VZ} MENEER VIKING!! Als u nog één keer verwijst naar zoiets potsierlijke en achterhaalds als ‘geslacht’ kunt u metéén door Mo onder handen genomen worden. Let een beetje op uw taal.

[parketwachter vet preventief ebbenhouten stok in]

[FV] Excuus, uwe achtbare. Ik liep dus door een park toe er ineens wat biologische entiteiten Van Kleur om mij heen stonden met, naar ik later begreep, kapmessen. Ze zeiden dat ze me in stukken gingen snijden als ik mijn bezittingen niet afgaf.

[VZ] En dat vond u bedreigend?

[FV] Lijkt me wel.

[VZ] Kunt u dat nader toelichten?

[[FV] Nou, zoals gezegd; ze wilden me in stukken snijden als ik mijn -

[VZ] Bént u in stukken gesneden, meneer Viking?

[FV] Wat? Ik, nee…wacht even. Het is zo dat-

[VZ] U heeft het dus over een hypothetische situatie. U heeft zelfs áángifte gedaan van uw spullen lees ik - es even kijken. Aisha, heb jij dat paraat?

[griffier] Ja N’zume. Even kijken….een horloge dat van zijn y-chromosoomleverancier is geweest, een telefoon, een portemonnee en de sleutels van zijn auto…

[VZ] En daar deed u aangifte van?

[FV] Lijkt me wel. Ik bedoel, dat horloge bijvoorbeeld was-

[VZ] WAS U OVERERFD door wit privilege. Net als al uw andere bezittingen resultaat waren van wit privilege. U bent bekend met de Wet Klaver waarin persoonlijk bezit ongewenst is verklaard - ook met terugwerkende kracht? U had dus helemaal geen bezit.

[FV] Ik -

[VZ] Bent u bekend met de strafmaat op het doen van ongewenste aangifte?

[FV] Eerlijk gezegd niet nee.

[VZ] Nou die is fors zeg ik u. Samenvattend. U weigert dus uw koloniaal bezit te delen met slavernij-slachtoffers. U verafschuwt blijkbaar de cultuur van deze jongeren, waarin zij het recht om zich te verdedigen tegen witte mannen als u, uitdragen, óók met symbolische metalen zoals, bijvoorbeeld, een kapmes. Sterker nog: u noemt dat ‘bedreigend’. Weet u hoe abject en infaam dat is naar andere culturen? Noemt u dat ‘beschaving’ meneer Viking? KIJK MIJ AAN!!! Ik voel dat u weer een tijdje naar Veenhuizen mag voor zware dwangarbeid en heropvoeding. En nog wat leuke dingen. [wendt zich tot zaal] Bewoners van Noordwest-Europa - ik roep u op om mee te denken voor een gepaste straf voor deze infame smerige hond.

[zaal] اصلبه

[VZ] Te ouderwets. En wat leert hij daarvan?

[zaal] yaslub 'atfalah!!

[VZ] Die is mooi. Doen we erbij. Verstaan meneer Viking?

[FV] Wat? Nee ik was met-

[VZ] Hoeft ook niet. Afvoeren naar Veenhuizen. Wat zeg je Aisha?

[griffier fluistert iets]

[VZ] Ah ja, goed idee: in een goederentrein of veewagen of zo. Met de rest. [slaat met hamer] Zo! Hebben we er nog meer?

[griffier] Niet veel meer Tante N’zume. De cellen raken een beetje leeg. Ik heb nog wel ene mevrouw Van Vliet. 86. Zit al 5 maanden in voorarrest. Bestelde bij de bakker stelselmatig ‘moorkoppen’. Behandelend arts zegt dat ze dement is. Maar dat is een witte man. Ik weet niet of…

[VZ] Niks mee te maken. Mo! Sleur die ouwe teef hier naar binnen. Ransel die heks de trap op! Die zullen we een poepie laten ruiken. Staan de camera’s aan? Mooi! Actie!

[zaal] الموت لتلك العاهرة العجوز! almawt litilk aleahirat aleajuzi!