Na twee jaar coronacrisis, lockdowns en hulppakketten van tientallen miljarden is het niet vreemd om een debat aan te vragen over de structurele schriftelijke beïnvloeding van het OMT door het kabinet. Zeker gezien er ook nog een rapport ligt dat het kabinet door te stellige en foutieve communicatie in het begin van de coronapandemie verder crisismanagement heeft bemoeilijkt.

De coalitie stemt zulke onhandige debatten gewoon weg. Is dat de democratie en dualisme die ons beloofd is? Gaat een kabinet dat in de peilingen nog net de vijftig zetels toucheert zo om met de volksvertegenwoordiging? Over een maandje hebben we gemeenteraadsverkiezingen, dus zwijgen we over harde fouten en mogen we naar de kroeg (doe wel voorzichtig, ziekenhuis is nog druk).

Laatste coronapersco Rutte

Het is gewoon een herhaling van de affaire met het WODC. Daar werden onderzoeken over maatschappelijk gevoelige thema's ook bijgesteld, zelfs de hoogste ambtenaar van het ministerie van Justitie en Veiligheid greep niet in. De klokkenluider werd wel maandenlang afgetapt. Voor de vorm werd het WODC nog een beetje op afstand gezet, maar zulke symboliek is in het Haagse niets waard.

Zo kan ik het verhullen van geweld in asielzoekerscentra door staatssecretaris Harbers niet los zien van ontbrekend en falend beleid, die deze week weer leidde tot diverse steekincidenten. Voor mij gaan er dan twee dingen mis: We bieden echte vluchtelingen geen veilige haven en we bieden geharde criminelen geen gevangeniscel. Hier hoort de meest uitgebreide voorlopige hechtenis.

Sowieso waren de achterkamertjes volledig incontinent. Kunt u zich nog dat ene detail herinneren dat niet voor de persconferentie gelekt werd?! Wat volgde was het poldermodel in combinatie met eindeloos micromanagement waardoor we een continue stroom veranderende coronamaatregelen kregen die door niemand meer bij te houden was. Je gelooft ook niet in zulke instabiliteit.

Media die niet compleet chantabel en afhankelijk zijn van het volgende strategische lek, worden bij voorbaat in diskrediet gebracht. Media die voor hun volgende voorpagina afhankelijk is van wat politici aan hun deurknop hangen, zijn geen knip voor de neus waard. Helaas heeft die media geen keuze, want antwoord op een WOB-verzoek duurt een half jaar. Dat is niet werkbaar.

Antwoorden op WOB-verzoeken worden niet alleen verzonden aan de journalist die jaren zit te graven, nee ook centraal op de website. Weg scoop, weg zorgvuldige context en duiding. Het complete plaatje komt niet naar buiten, gaat nooit viraal. De vuile was blijft netjes binnen, het jarenlange onderzoek is waardeloos en de waan van de dag wordt volledig bespeeld.

Zo bewees een opvallende spelfout dat ambtenaren zelfs ACHTERAF geheime notulen van OMT vergaderingen kunnen beïnvloeden. Dat wil Mark Rutte niet hebben, dus daar gaan we “artificiële intelligentie” op inzetten. Er wordt door het kabinet serieus geld weggegooid om te voorkomen dat u te weten komt wat er in uw naam met uw geld gebeurd.

Antwoorden op WOB verzoeken worden inmiddels volledig geautomatiseerd gelak t . Als er bij uitzondering iets te lakken valt, binnen de Ruttedoctrine zijn we in een tijdperk waarin niets meer gedocumenteerd wordt. Daarmee tast je het lerend vermogen aan, want er valt niets meer te reconstrueren, controleren of evalueren. Appjes & sms’jes hebben we ook nodig.

Over de mislukte evacuatie uit Kaboel is minister Kaag al afgetreden. Deze ervaren diplomaat is nu minister van Financiën. Nu blijken er nog een paar lijken uit de kast te rollen, het parlement is onvolledig geïnformeerd rond de mogelijkheden om tolken te evacueren en kunnen we het debat opnieuw doen. Dat wordt niet de laatste keer, want Rutte houdt nog steeds documenten achter.

Dit blokkeert het controlerend vermogen van het parlement, en het lerend vermogen van de politiek. Beetje jammer dat nu in Oekraïne dezelfde fouten worden gemaakt. Eerst gaan we niet evacueren om een politiek statement te maken dat alles wel meevalt, daarna lopen we vast omdat er nog niet geleerd is van Afghanistan. KLM voortschrijdend inzicht, die vliegen niet meer.

Na Srebrenica zijn er lessen geleerd over te lichte bewapening, te weinig manschappen, ontbrekende luchtsteun en een politiek ingegeven onuitvoerbaar mandaat. De nieuwe minister van Defensie stuurt wat geweren, kogels en radars naar Oekraïne, dat 150.000 Russische militairen aan haar grens heeft staan. Alsof je een croissant naar Afrika stuurt vanwege een door droogte mislukte oogst.

Nadat het Hof het vertrouwen in de belastingdienst heeft opgezegd, is er een nieuw dieptepunt. Na dertien maanden zonder vervolging, pakt #BOOS de handschoen op. Het is toch een gotspe dat we voor opsporing en vervolging afhankelijk worden van BNN/VARA, om daarna nog een keertje normale rechtspraak te vervangen door trail-by-media.

Het gebrek aan transparantie, controle en integriteit vanuit het kabinet ontwikkelt zich langzaam richting een steeds groter volksgericht. Niet dat ik hier de broer van Roos op aankijk, nee die stapt in een machtsvacuüm omdat Vrouwe Justitia al een tijdje zoek is. Er zijn duizenden kinderen uit huis geplaatst en tienduizenden ouders voor miljarden afgeperst door een fiscus die de wet losliet.

Grotere bedrijven volgen net zoals met de Ford Pinto dit grote voorbeeld. Mocht u vanaf minuut 36:36 van de docu Downfall Boeing gemist hebben... “They want culpable deniability, they don't want anything documented”. Zo vermoordde Boeing honderden mensen. Uiteindelijk betaalde Boeing 2,5 miljard om strafrechtelijke vervolging af te kopen. Ruttedoctrine kills.

De grens tussen prehistorie en historie wordt gedefinieerd met de start van schriftelijk vastgelegde geschiedenis. We gaan nu een tijdperk waarin het overheidsbeleid is niets te documenteren of af te geven, waar het beleid is klokkenluiders tot het bot te kwellen en waar het beleid is om publicisten politiek te vervolgen. Je kunt niet louter voor het vrije woord zijn, als de publicatie jou uitkomt.

The spice must flow