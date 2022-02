Het rare is dat mensen ofwel zeggen dat iemand een (neo-)nazi is, of juist helemaal niet. Dus of het is helemaal fout of helemaal goed.

Alsof er geen nieuwe varianten van blinde haat of genieten van geweld en agressie kunnen ontstaan, in combinatie met een een of ander groepsgevoel (kan van alles zijn, zelfs gebaseerd op niets) inclusief leiders en vlaggen en wij en hunnie.

Wat je moet doen is stoppen met die labeltjes en vakjes, en gaan blootleggen waar het nou eigenlijk om gaat.