Mocht u vandaag nog geen goede reden gevonden hebben om uw hoofd anderhalf uur lang tegen uw bureau aan te bonken, dan kunt u wellicht even naar dit surrealistische Shownieuws interview kijken met Nienke Hoogervorst, de advocaat van Lil' Kleine en tevens ook daarnaast de vriendin van Shownieuws-panellid Bram Moszkowicz, die de vader is van Nathan Moszkowicz, die de manager is van Lil' Kleine. Maar goed, die Nienke Hoogervorst dus, die vindt het allemaal heel erg vervelend voor... Lil' Kleine. Maar natuurlijk. Ontzettend vervelend als je een nieuwe laag lak op de deur van je auto moet laten spuiten omdat daar iemand de hele tijd met haar hoofd tegenaan is gekomen. Verder klaagt mevrouw Hoogervorst nog over een agent met 'te veel vrije tijd' die iets heeft gezegd over het jankgedrag van haar cliënt op Snapchat. Want laten we niet vergeten dat Lil' Kleine het echte slachtoffer is in deze affaire. Binnenkort heeft Lil' Kleine hopelijk geen last meer heeft van 'te veel vrije tijd', want het Openbaar Ministerie tekent appel aan tegen zijn vrijlating.