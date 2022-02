Vrouwen van Nederland opgelet! Patiënt Lul Kleine (signalement: 1.14m lang, losse handjes) is door de politie Amsterdam uit zijn heel kleine celletje getrapt: "Vandaag is door de rechter-commissaris besloten dat hij de loop van het onderzoek in vrijheid af mag wachten. Of daar voorwaarden aan zitten, is nog niet bekend." De door agressiviteitsproblemen geplaagde Lul Kleine kwam vast te zetten omdat hij de schedel van zijn vriendin probeerde te breken met een autodeur. Eerder gaf hij diezelfde vriendin al een paar tikken op Ibiza; daarop volgde een in Bulgarije erg populaire larmoyante jankplaat van heb ik jou daar; ook kreeg hij al een taakstraf wegens mishandeling. U begrijpt: deze knul is doodziek. Voorts deelt juicekanaal Reality FBI een Snapchat-conversatie met iemand die zegt agent te zijn op een bureau waar Kleine Lul werd vastgehouden. Volgens de agent moest Kleine heel hard 'huilen' en weigerde hij gevangenisvoer te vreten. Wat is het toch ook een kleingepikt trutje. De politie heeft de verspreiding van die informatie in onderzoek, want dat is niet de bedoeling. Net zo min het de bedoeling is je vriendin in elkaar te bietsen trouwens.