Gereedschapkist, versnipperaar, ijskast, staan die dingen allemaal in het Torentje? De Gereedschapkist moet aan het kabinet een praktisch klussers-imago verlenen. Maar welk kabinetslid kent het verschil tussen een koevoet en een breekijzer? De versnipperaar is typisch een ambtenarendingetje. Voortdurend benadrukt minister Kuipers dat zijn coronamaatregelen NIET in de versnipperaar mogen. De versnipperaar is het ultieme hel-perspectief voor de ministers. Stel dat je hele hebben en houden, dat zorgvuldig tijdens vier corona-golven werd opgebouwd, opeens rijp is om te branden in een GroenLinks snipperhoutpulpcentrale. Gelukkig is er nog de ijskast. Waarom heeft premier Rutte een ijskast in het torentje? Waarom schurkt het hele kabinet rondom dit ultieme afschrikmiddel uit een koude oorlog? De metaforen waarmee het kabinet schermt zijn stuk. Er is een nieuw elan nodig. Aha, daarvoor is die ijskast aangeschaft om dat erin te bewaren.