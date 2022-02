We snappen dat sommige mensen een beetje prikkelbaar worden van honger, maar dit gaat wel erg ver. We dachten dat we met het bewusteloos meppen van een jongen voor zijn oordopjes het dieptepunt van het weekend wel bereikten, maar gelukkig was daar Den Haag waar de lat nog net iets lager ligt. Daar kreeg gisteren een pizzabezorger een vuurwapen tegen zijn hoofd gezet. Een traumatische ervaring en dat alleen voor een pizza. Een pizza! Zo'n geserveerde schijf van vijf die u al voor twaalf/dertien euro aan de deur bezorgd krijgt. Een paar euro extra als u daar ook smakelijke ingrediënten op wilt. En daarvoor zwaaien die straattokkies dus al met een vuurwapen. En denk maar niet dat het een incident is, want een dag eerder gebeurde in Amsterdam exact hetzelfde. Het door honger gedreven vuurwapengeweld verspreidt zich over het land als gesmolten kaas over de kapsalon in de tas van een bezorgboer. Gepleegd door straattuig dat steeds jonger lijkt te worden, want de Haagse politie zoekt naar jongens van "rond de 15 en 16 jaar oud". Jochies dus, die nu al het niveau kwajongensstreken zijn ontgroeid en zich opmaken voor een lange carrière in het criminele circuit. Dat wapen zit tenslotte niet alleen in hun binnenzak om de Thuisbezorger mee te tippen. Dit zijn beginnende beroepscriminelen die we waarschijnlijk over een paar jaar in de rechtszaal zien zitten voor aanzienlijk ernstigere feiten dan het stelen van een maaltijd. Nou ja, als ze voor die tijd niet zijn omgelegd door een collega in de strijd om de laatste pizzapunt.