Geen dik gevulde portemonnee, dure telefoon of met diamanten ingelegd horloge, maar oordopjes! Van die vreselijke Airpods die u gegarandeerd kwijtraakt of net met een lege batterij zitten als u ze het hardst nodig heeft. En dan dus niet van die nieuwe, maar gebruikte exemplaren waar het oorsmeer van de vorige eigenaar nog in zit. Van die plakkerige gele plukken die zich diep in alle naden van dat witte blokje hebben genesteld. En daarvoor vond een viertal scooterrijdende amoebes in Tilburg het dus nodig om een 18-jarige jongen bewusteloos te meppen en voor dood achter te laten op de koude straatstenen. Gelukkig gevonden door surveillerende agenten, maar dat slachtoffer had daar dus ook de hele nacht kunnen liggen met ernstige verwondingen, maar dat boeit dat scootertuig niet, want zij hadden hun oordopjes. Hoe doen ze dat eigenlijk met hun vieren met één setje Airpods? Luisteren ze dan in duo's naar één oordopje met hun hoofden heel dicht bij elkaar zoals verliefde pubers doen? Maar goed, een half oordopje per persoon is dus tegenwoordig al genoeg om iemand uit deze wereld te slaan. De lat ligt tegenwoordig extreem laag voor het straattuig.