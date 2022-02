Een ambtenaar is voor mij steeds meer iemand die tegen burgers zegt Sorry maar we gaan uw geld niet aan u besteden.

De reden daarvan krijg je niet. De burger denkt dat de smoes Bezuinigingen echt is, of dat de betreffende ambtenaar gewoon gemeen is, of dat de gemeenteraad of provincie domweg incompetent is, of dat het haagse zooitje niet deugt, of dat het de EU is, of dat er een new world order plan achter zit. En daar krijg je eindeloos onderling gesteggel van over wat waar is, i.p.v. als bevolking samen een nee te zeggen tegen deze overheid, want wat maakt het uit waar het geld naartoe gaat: het ligt altijd bij de verkeerden. Wat de uitleg ook is.