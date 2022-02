: stukje bij beetje. alle oud sovjet staten zijn al gekeerd / omgekocht met Westers geld, zelfs de Baltische staten.

Het Westen is, middels militaire steun maar met name door massale propaganda, bezig met het uitlokken van een oorlog. Helaas wil Putin nog niet bijten. Dat zal hij ook niet doen, tenzij ze beginnen met afslachten van etnische Russen in Oost-Oekraine.

De vraag is met welk doel. Uiteindelijk willen ze Rusland vernietigen, maar middels oorlog gaat dat niet, want kernwapens. Tis dus inderdaad, zoals Harvey zegt, zwartmaken en sancties opleggen.

Vraag jezelf af. Stel je wil de wereld besturen. Samen met je WEF vrienden en andere globalisten over de hele wereld. Alleen helaas, Rusland, het grootste land ter wereld en militair machtig, zit niet in je zak. Wat doe je dan. Oorlog kan niet want kernwapens.

Invloedssfeer verkleinen. Economisch dwarszitten (Duitsland dwarsboomt northstream 2) . Idealitair gezien zou je het land willen splijten. Het zou mij ook niet verbazen dat we komende jaren opeens opstandjes van verschillende gebieden in Rusland gaan zien.