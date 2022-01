Een aso van 24 jaar oud in een vieruitlatige Mercedes AMG-racer botst volle bak op een B-rijbewijs-Canta, te weten een Opel Agila. In de Opel zaten twee omaatjes (77 & 84) die naar huis reden na een kaartavondje. De Opel Agila compleet in de prak en de twee omaatjes hebben de aanslag niet overleefd. Nou goh poeh wie zou er nou te hard hebben gereden, de aso in de AMG of de twee omaatjes in de Opel Agila? Wat zou er toch gebeurd zijn???? De politie stuurt de 24-jarige bestuurder van de AMG maar gewoon naar huis want 'het is te vroeg om conclusies te trekken'. Wie niet meer naar huis gestuurd kunnen worden, zijn de twee omaatjes. Want die zijn dood.