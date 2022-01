Ik zag net even een spoiler van Hart van Nederland voorbij komen en toen toch maar even kijken.

Er zat een item in over de agente die betrokken was bij de arrestatie van de VVD terroriste Soumaya Sahla. Een hele gevaarlijke situatie en deze agente zit nu met PTSS ziek thuis. Zij snapt er werkelijk niets van dat de VVD deze vrouw op deze functie binnenhaalde. Had heenvoer een hysterisch gillende Sahla en een vrouw die toen gewoon een aanslag wilde plegen, mensen doden. Goed dat zij geïnterviewd is zodat een gewone vrouw, betrokken bij die situatie eens kan vertellen waar het om gaat bij deze Sahla.

Verder even Een JOVD koekebakster die zat te sneren dat ze gerehabiliteerd is en dat het treurig is dat aan Wilders is toegegeven! “Want die moet naar zichzelf kijken want Dion Graus zit in de kamer”!

Je moet maar durven om die vergelijking te maken. Graus is een rare man, doet mij altijd denken aan The Penguin en snap niet dat die man al jaren bij de PVV in de TK zit. Hij was beschuldigd van huiselijk geweld meen ik, maar vervolgens vrijgesproken. Geen straf versus wel een straf.

Ik kan mij voorstellen dat Graus goed is weggekomen, en dan is geweld ernstig, maar van een andere orde dan een terroriste die in de TK mag komen en een hoge positie binnen de politiek krijgt.

Informante bij de AIVD; prima. Ze heeft haar (te korte) straf uitgezeten en mag werken, maar lijkt mij niet VOG waardig voor de TK.