De naar Dubai gevluchte Ali B. is gestopt met alle activiteiten (artiestje spelen, ondernemen, partner zijn binnen managementbureau) die hem een machtspositie gaven waardoor er bij de politie aangifte is gedaan van verkrachting en een zedendelict. Wat nogal omfloerst in het statement van SPEC (het managementbureau van vrouw Breghje) staat: Ali B. neukte weliswaar buiten de deur, maar hij is geen verkrachter. En verder is het vooral de schuld van iedereen behalve van Ali B. zelf, want hij legt zijn werkzaamheden niet stil omdat er aangifte is gedaan van verkrachten, hij legt zijn werkzaamheden stil omdat 'hij op basis van beschuldigingen publiekelijk al wordt veroordeeld'. En nu stopt Ali B. dus met alle activiteiten, maar de belangrijkste vraag is: stopt hij ook met verkrachten?