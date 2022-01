Ik wil niet goedpraten wat hij volgens de beschuldigingen gedaan zou hebben, maar op basis van het bewijs vind ik het nog wel een lastige zaak worden om rond te krijgen. Er is geen direct bewijs van de zaken die achter gesloten deuren zouden hebben plaatsgehad, dus dat wordt een kwestie van het ene woord tegen het andere, en daar zal geen veroordeling uit voortkomen.

Dan heb je verder een handvol tientallen jaren oude getuigenissen waar je ook de nodige vraagtekens bij kan zetten (ze spreken elkaar op punten tegen, het is erg lang geleden).

Op basis van het meer objectieve bewijs zoals deze foto zal het ook lastig zijn vermoed ik. Kijk, je kan zeggen van die foto wat je wil maar het oogt niet alsof de jongedame in kwestie daar tegen haar wil is. Ze staat er lachend bij, alsof het gewoon een feestje is. Ze ziet er ook niet overduidelijk minderjarig uit, ik bedoel daarmee dat ze als het me goed bijstaat op dat moment 17 was, en dat het verschil tussen "17 jaar en 11 maanden" en "18 jaar" natuurlijk niet zo groot is. Als Andrew zegt "Ze zei dat ze 18 was", of dat hem de indruk gewekt werd dat ze 18 was, dan kan je dat in elk geval op basis van deze foto alleen niet zomaar als onwaar beschouwen. Nog afgezien van het feit dat in veel landen de "age of consent" 16 is. Geen idee hoe dat zat waar en ten tijde van die foto, maar het is in elk geval een factor. Ik bedoel maar, echt overduidelijk fout is het niet op basis van alleen deze foto.

Nu zou ik op zich graag zien dat zo veel mogelijk viespeuken in het kringetje rond Epstein (Who didn't kill himself) wordt veroordeeld, alleen in dit specifieke geval zie ik het juridisch gezien niet rond gebracht worden. Voor een veroordeling is immers meer nodig dan "aannemelijk", je hebt "buiten redelijke twijfel verheven" nodig, en dat is toch nog wel een stapje verder.