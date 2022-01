Preventief fouilleren & etnisch profileren, twee doorlopende politiekluchten in de hoofdstad, en de rest van Nederland. Onlangs nog werd er pro-actief preventief gefouilleerd bij mensen die koffie wilden drinken op het Museumplein, want de hoofdstedelijke Hermandad mept het liefst ongewapende burgers in elkaar. Maar verder is dat gewroet aan de fysieke privé van menspersonen al tijdenlang een ingewikkelde casus in Halsemastad. Het ging wel niet wel niet en toen uiteindelijk toch wel door. Er waren waarnemers die de waarnemers gingen waarnemen die de politie moesten waarnemen, na een opschaling in steekgeweld werd fouilleren juist weer afgeschaald en deze week (donderdag) informeert Halsema de raad dat haar pilot van een maand met een jaar wordt verlengd. Politiebonden blij, maar een burger in onze mailbox niet. Die heeft op eigen houtje onderzoek gedaan en concludeert dat er NIET aselectief geselecteerd is op Fouilleerdiërs terwijl dat WEL was beloofd.

Ondersteund met 35 MB aan bronmateriaal (ZIP-file) heeft ene Peter van de Wijngaart een rapport opgesteld "Preventief fouilleren in Amsterdam - een evaluatie" (PDF) en mede aan GeenStijl gemaild. Volgens hem deugt er niks van omdat er meer mannen dan vrouwen en meer jongeren dan ouderen zijn gefouilleerd. Dus wij lezen en wat blijkt? De politie wil gewoon graag z'n werk goed doen! Politiemensen likken tegenwoordig meer pennen dan dat ze personen naar de lik brengen en daarom verzetten de dienders zich tegen aselecte eisen aan de preventie-pilot. Dat lijkt ons best wel logisch. Je kan wel per se vrouwen gaan bevoelen op boksbeugels in hun broekje, of een bejaarde staande houden om te checken op machetes in het boodschappenwagentje, maar uiteindelijk weet een goeie speurneus precies wie ze moeten hebben als je verboden wapens wilt opsporen: jongeren, van de mannelijke persuasie. Gek genoeg denkt de politie daar ook zo over, maar Van de Wijngaart vindt dat dus niet kunnen:

Gebrek aan bewijs is ook bewijs!

U mag allemaal lekker zelf weten wat u van preventief fouilleren vindt (er zijn echt goeie wel argumenten tégen handtastelijke agenten in je argeloze aura), het rapport ligt voor je neus nu - maar let wel: geen bewijs is bij Peter ook bewijs. Helemaal onderaan het rapport concludeert Van de Wijngaart dat er waarschijnlijk etnisch geprofileerd is, ook al is er geen etniciteit geregistreerd van de gefouilleerden. Maar omdat er meer mannen dan vrouwen zijn gefouilleerd, en meer jongeren dan ouderen, zullen er dus ook wel meer niet-blanken zijn gefouilleerd dan blanken. Helder!