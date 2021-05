Dat klopt wel een beetje, rechtse bezuinigingen. Dit merk je ook in de politiek, want ipv. dat linkse partijen zich druk maken over de geestelijke gezondheidszorg, de positie van de arbeider of de huizenmarkt gaan ze vol op het klimaatorgel, willen ze de boeren weghebben zodat ze meer plek hebben voor asielzoekers en hebben ze zich verloren in het wokeisme. Rechts of links, beiden reppen met geen woord over de geestelijke gezondheidszorg.