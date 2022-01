"Een demonstratierecht is gegeven. Dat hoef je niet eens aan te vragen. Je mág demonstreren. Je moet het melden, maar als je het niet gemeld hebt, mag je nog steeds demonstreren. Mensen mogen demonstreren. Dat is zeker in een periode waarin de overheid zich heel veel macht toe-eigent, noodzakelijk. We moeten heel veel maatregelen nemen, maar demonstreren is voor heel veel mensen hun laatste verdedigingslinie." Letterlijke woorden van burgemeester Femke Halsema naar aanleiding van de BLM-demo op 1 juno 2020 op de Dam. Maar wanneer mensen dan de Grootste HalseMars voor de Menselijke Verbinding (samen voor nl punt nl) willen organiseren, dan wordt er ineens een ⚠️noodbevel ⚠️ uitgevaardigd. Want Willem Engel en z'n vrienden willen 'koffie drinken' op een openbaar plein in een lieve stad en de ene demo is nou eenmaal de andere niet.

De Mobiele Eenheid zou gaan staken en daarom werd de koffiedemo verboden, maar nu staakt de ME alleen in 'afgeslankte vorm' en is het Museumplein van 11 tot 23u een preventieve fouilleerzone. Maar hoe kun je over de ene demo bovenstaande zeggen en de andere verbieden? Nou, gewoon opschrijven dat er aanwijzingen zijn dat "personen met wapens naar het Museumplein willen komen en bereid zijn geweld te plegen", om het Museumplein tot HOOGRISICOGEBIED te verklaren. (We hebben de geijkte Telegramgroepen ff doorgebladerd, maar wij zien die aanwijzigingen niet. Maar goed, wij hebben minder afluisterapparatuur dan de overheid.)

Forumland is op het laatste moment uitgeweken naar het Westerpark voor de 'aftrap van de gemeenteraadscampagne' (ja, het zal daar vast over erfpacht, vuilnisophaaltijden of verzakkende kades gaan), maar in de comments laat Jolanda alvast weten dat ze elders dus al KOFFIE GAAT DRINKEN.

Een (on)heuse tegendemonstratie is ook al begonnen en wel... op Twitter, met de heerlijke boomerhashtag #2januariTwitterdemonstratie. Ja. PAK AAN ANTIVAXXERS! HIER EEN TWITTERDEMO VOOR JE KIEZEN!!!1 KANJERS LET'S DO THIS! Hashtagtwitteren kan immers prima en lekker lui tijdens de zondagmiddagbooster. En daarna meteen je nieuwe QR downloaden voor cafés en theaters die toch niet open zijn. 2022, nu alweer een zuigjaar. En dan moet die 2G nog door onze strot gehugoo'd worden. Kopje koffie, iemand? Hieronder een YT livestream, en ook journo Owen is er bij.

Update: BM Halsema zet TWEE WATERWERPERS in. Eentje voor de gefouilleerden, en eentje voor de ongefouilleerden.

Update: BM Halsema DREIGT MET GEWELD

Update: Museumplein bijna leeg. Zometeen Van Baerlestraat, Part Deux. En iemand heeft BELLENBLAAS meegenomen.

Update: Stoet bijna bij Westerpark, waar Forum voor Democratie om 1400 uur feestje geeft.

Chapeau Driehoek. Beelden Vechthond van Femke gaan hele wereld over

Moskou

En toch en toch en toch is het wel een keer genoeg?