Ja hoor, u hebt allemaal weer binnensmonds kunnen braken, bij de Bordes voor de kop-scène, 361 dagen nadat Rutte III viel over het vernielen van de levens van onschuldige burgermensen. Wat ook vernield is, zijn de huizen van duizenden Groningers, die momenteel massaal voor de gemeentehuizen letterlijk en figuurlijk in de kou staan, al uren, in de hoop wat subsidiekruimels te kunnen oprapen: "Sinds 09.00 uur kunnen tienduizenden huishoudens in het aardbevingsgebied op basis van hun postcode een aanvraag indienen. Als dat continu doorloopt, dan zou de pot in theorie morgenochtend al leeg kunnen zijn. (...) Ook nu weer zullen mensen dus achter het net gaan vissen. Dol erkent dat. 'Er is minder budget dan er aanvragers zijn in het gebied. Maar wij gaan niet over het budget. Dat is aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en de politiek.' Demissionair minister Kajsa Ollongren (D66) van Binnenlandse Zaken heeft al laten weten dat het totale budget van de subsidieregeling niet wordt verhoogd. Dat zou betekenen dat het geld na deze subsidieronde daadwerkelijk op is."

Ook online staan er tienduizenden mensen in de wacht. En niet voor een kaartje van Lowlands, maar voor een beetje subsidie om het huis overeind te kunnen houden. Eerder was er al sprake van een LOTING. Een loting. Dat ging uiteindelijk niet door, maar het geeft wel aan hoe ze in Den Haag naar de materie kijken: het is een spelletje Kat en Muis. Of een soort Jenga. Als we nou hier een steentje verwijderen, blijft de boel dan nog staan? Of misschien is het wel wat voor John de Mol. Je gooit wat kruimels in een arena, smijt er wat slachtoffers bij, en dan maar kijken wie achter het net vist. LACHEN MAN! Misschien pleegt die persoon wel zelfmoord. En ondertussen staat Rutte IV, de vleesgeworden reïncarnatie van Rutte III, met een collectieve Prodentglimlach op de smoel te schaapachtig te gnuiven op het bordes van de burgerhaters. Maar er komt echt weer een dag dat de hele boel in elkaar dondert.