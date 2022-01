Er was witte rook. De teller kan uit, en stokt op 299 dagen sinds de verkiezingen zonder regering. Eigenlijk is het 361 dagen sinds Rutte III viel over het vernielen van onschuldige burgers via het Staatwapen der Belastingdienst. Alle media zijn dat vandaag even vergeten in een wufte walm van hermelijn- en cocktailweelde die DE BORDESSCENE heet. De Volkskrant Staatscourant heeft een play-by-play ("De heren worden geacht bij dit alles een jacquet te dragen, voor de dames is een stemmige middagjapon gewenst" - we kunnen niet wáchten op de eerste beelden van Rob Jetten). Je mag iets tegen god zeggen of iets verklaren & beloven, mag ook in het Fries maar dit keer nog geen ge-allahakbar. Dat komt pas bij Kaag 2.

En dan dus Die Foto. Het persvak is duchtig geventileerd voor 100 identieke foto's. Huis ten Bosch is niet coronaproof, dus men is op Noordeinde. De ministers moeten apart met de koning aan de voorkant en daarna moet het hele zootje met de stassen (29 bewindslieden plus 1 ZKH minus 1 Sigrid Kaag) aan de bredere achterkant nog een keertje omdat dit het grootste kabinet sinds de Tweede Wereldoorlog is. (Zelfs daar is Rutte op gedraaid, maar ja: hij moet ook zo veel van zijn eigen puinhopen opruimen.) Goed, vandaag dus teamfoto's maken en dan morgen het eerste treffen met de Kamer over de regeringsverklaring van Rutte 4, dat dezelfde coalitie is als Rutte 3, behalve dat de vvd helemaal is uitgewrongen & afgedraaid en D66 een paleiscoup heeft gepleegd. Als Rutte 3 een veenbrand was, wordt Rutte 4 een fakkeltocht. Live meekijken bij de Staatsomroep, na de breek.

UPDATE: Helaas, Mona Keijzer snoept geen zetel van Rutte 4 af.

UPDATE: LAWAAIDEMO! Geen fakkels, zo te zien.

Nog snel even een laatste demissionaire schwalbe