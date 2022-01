Niets is wat het lijkt. Dit is geen eikel, dit is Ernst Kuipers, de CEO van BeterBed Nederland en beoogd minister van Volksgezondheid, Welzijn & Sportscholen, die gewoon lachend squats zit te doen in zijn eigen sportschool terwijl alle sportscholen van Nederland toch echt dicht zijn, SINDS 19 DECEMBER VORIG JAAR, want lang niet zo essentieel alsdan coffeeshops, vettebek-centra en slijterijen. Maar niet de sportschool van Kuipers dus, want zo zijn ze, allemaal, met hun oorlog tegen de levensstijl van de lagere klassen. Dat wordt dus even wat geld overmaken naar een Goed Doel, en dan maandag (op de dag dat de scholen opengaan de Zesde Golf een boost krijgt) glimmen en glunderen op Het Bordes der Zelfgenoegzamen.

Het is al best een gaaf jaar. Iedereen wordt nog armer. Vooral in Groningen want daar zijn ze straks ook het gas onder hun brakke huizen kwijt. Uw mandje boodschappen wordt een stuk duurder. De ME doet al meteen wat de ME eigenlijk altijd doet maar ineens vindt iedereen in hele wereld en zijn moeder er wat van. Een tennisser dacht dat hij zonder vaccinatie Australië wel binnen kwam. En dat klopte, dus die zit nu in een hotel. Geen idee wat daar precies interessant aan is. Had u gehoord dat Putin Kazachstan was binnengevallen? Alsof het niks kost. En Ajax dan! En Biden! En Trump. (Of niet?) En Kaag. En John van den Heuvel. En dan hebben we het nog niet eens over kerstbomen gehad. En Crypto. En Kaag. (Of toch wel?)

Gelukkig nieuwjaar!

