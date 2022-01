Een verslaggever van RTL is Brussel want daar is een overleg over de klimaat-hoax. Als hij de centrale hal in loopt ziet hij Timmerfrans, die net per telefoon drie bezorgpizza's voor hemzelf bestelt. Omdat de telefoon op luidspreker staat kan de verslaggever alles horen. 'Wilt u die drie pizza's in zes of in twaalf stukken gesneden hebben, meneer Frans?', luidt de vraag aan de andere kant. 'Doe maar in twaalf', zegt Timmerfrans: 'Want ik heb reuze trek!'