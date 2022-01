Ja maar, wat krijgen we nou, luister ff GS: Inzake Zijne Koninklijke Volgevroten Keizerlijkheid Dikke Frans I geldt de kracht van herhaling, van aanvallen langs alle fronten en van nuttige gelegenheidscoalities.

Voor iedereen die het is vergeten, Frenske kan slechts twee dingen: Onzin uitkramen in 103 talen én janken. Het nut van janken ontdekte deze kleurloze technocraat na MH17, waar hij nota bene zelf als baas MinBuza medeverantwoordelijk voor was - hij had het luchtruim boven de Oekraine moeten sluiten, deed ‘ie niet. Maar, een potje janken op TV en wat verzonnen huilverhalen over slachtoffers verder, en plots had Frans smoel, nationaal en internationaal. Daar begon mijn hardgrondige afkeer van deze hypocriete non-valeur.

Maar Frans ging verder: Ruzie met Polen, ruzie met Griekenland, een klotedeal met Erdogans - Frans deed van alles en nog wat in Brussel, zolang het maar niet te maken had met zijn eigenlijke taak, namelijk het verminderen van de Europese regeldruk.

Nu zit Frans over het klimaat te liegen in 103 talen én te janken. Want de wereld gaat kapot, nu of nooit, denk aan de kinderen blahblah. Het enige dat hij bereikt heeft op klimaat is dat de Oost Europese oerbossen in rap tempo verdwijnen in onze biomassacentrales.

Deze man is een ramp en ook nog eens dolverliefd op zichzelf. Zijn grootste tragedie is dat hij zichzelf niet kan pijpen, want anders zou hij de hele dag niets anders meer doen. De beste man kent een mediageilheid waarbij Gommers nog een maagdelijk knaapje is.

Kortom, de man moet kapot. Weg ermee. Zeker geen eredoctoraat. Adieu! Ciao! Auf wiederschnitzel!

Dat moest ik even kwijt.