Kent u die mop van dat vuurwerkverbod? Moehaha. Zo veel voorlichters en dan zo'n strategische misstap maken, die door zo veel mensen gezien, gehoord en geroken voelt. Er steeg een zweem van burgerlijke ongehoorzaamheid op uit de kruitdampen van de nieuwjaarsnacht en dat geeft hoop. De hoop dat wanneer politici ondanks al hun falen, leugen en verbroken beloftes gewoon blijven doen waar ze zelf zin in hebben, de burger ook denkt: fok joe, wie woont doe wat joe tel os. Of - moet je dat juist vrezen? De vis rot bij de kop en de kop van de vis ligt al een tijdje flink onfris te meuren in het torentje, maar wat doet dat met de rest van de school in het drijfnet van de samenleving? Het jaaroverzicht van onze huiscortoonist toont wat dat betreft het verloop van het verval heel aardig, of beangstigend. Als de waarheid niets meer waard is, zijn wetten (en verboden) het ook niet. Gelukkig hebben wij bijtijds een van de laatste kwajongens uit de lokale bode van de grachtengordel weggetrokken. Want het wordt in 2022 tijd om het schaamteloze weer wat sjeu te geven, om de ongehoorzaamheid de sporen te geven en wat meer klappen op de vuurpijl te geven. Give us freedom or give us death een trage geestelijke zieltoging onder de zedige controledriften van overheden en ongekozen organisaties die onder het mom van het beste met ons voorhebben, het voorportaal van een vrome hel optuigen waar je alleen nog met QR naar binnen mag. Luister naar het vuurwerk. Don't comply.

Petitie du Jour

Al eens eerder gelinkt, maar deze week in de MSM dus ineens weer veel linktips. Mocht u ook tegen een gratis eredoctoraat van voor de volgevreten Prins Frenske d'n Eerste zijn, dan kunt u hier zijn tegenbul tekenen. Bedankt namens iedereen die wél een ingewikkelde studie volbracht heeft.

Podcastpodium du Jour

Robert Malone is van Twitter gek*nk*rd door de meningenstasi, maar een dag later zat ie bij Rogan. Malone verklaarde op Twitter dat hij tegen het vaccineren van kinderen is. Malone, zowel ontwikkelaar van mRNA-vaccins als criticus van covid-vaccinaties, is van mening dat het beter is om kinderen geen prik te geven omdat het virus geen gevaar zou vormen voor kinderen en hun natuurlijke immuniteit een betere uitweg bieden uit de pandemie dan een 'kunstmatige'. En die mening mag dus niet. Althans, niet op Twitter, wel bij Joe Rogan:

Domme tweet du Jour