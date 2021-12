Onlangs vroegen we of iemand toevallig al een idee had voor een motto voor het nieuwe regeerakkoord Rutte 4 en in de poll ging een meerderheid voor het niet heel geïnspireerde "gewoon betalen". Het is ook niet makkelijk, om voor iemand die onderdeel van het meubilair geworden, is nog een spetterend motto te bedenken. Gelukkig greep Rutte zojuist zelf mis, spetterde daarmee flink en reikte ons à l'improviste in 35 seconden een aantal gloednieuwe suggesties aan. De ChristenUnie zal niet bij ieder kruisje willen tekenen, maar allez, die slikken uiteindelijk ook die meloen wel weer. Zeg het maar. Bedenktijd genoeg, nog. Als je nog ergens anders op wilt klikken, hier een lollige petitie van een TU Delft-alumnus die niet wil dat die Limburgse Biosmassacentrale uit Brussel een eredoctoraat krijgt alsof het een pak koffiepunten (van eerlijke boontjes!) is. En daarrr THE SCIENCE over hoe je nou eigenlijk écht moet knuffelen. Want voor een klimaatdoctoraat hoef je niet meer naar school, maar menselijk contact is wetenschap geworden. Ook zo'n zin in 2022?

Kopje koffie, meneer de voorzitter? Het beste motto voor het regeerakkoord van Rutte 4, is: Ik vind het werkelijk onverstandig

Oh godver, jezus, sorry

Da's nie handig

Nou, gaat goed hoor. Nou, niet echt eigenlijk

Hahaha!

Mijn papieren doen het nog, gelukkig



