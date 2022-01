:

Jawel hoor, sommigen. Amorf Si voor panelen wordt gewonnen uit SiO2 (quarts, geen zand!) door reductie met koolstof bij hoge temperatuur. Daarbij komt komt stoichiometrisch, CO en CO2 vrij. Hoor niemand over. Verder is het recyclen van panelen en windmolens beperkt to dumpen in de oceaan.

Werkelijke probleem is dat we ons comfort niet willen aanpassen. Geeft ook niet.