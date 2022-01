Toekomstig missionair premier Mark Rutte gaat vandaag veel koffieleuten, want hij ontvangt het eerste deel van zijn nieuwe kabinet. Één voor één paraderen de toekomstige ministers en staatssecretarissen voorbij aan de draaiende camera's van de vaderlandse pers alsof het de rode loper van een nieuwe bioscoopfilm is (in een wereld waar bioscopen open zijn dan). Het enthousiasme is ver te zoeken bij de biosbezoekers, want dit wordt alweer het vierde deel in een uitgekauwde filmreeks die beter kon stoppen. Maar we ontkomen er niet aan, dus wie zien we vandaag voor de camera?

Wopke Hoekstra

We beginnen met de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken en viceminister-president Wopke Hoekstra. Lijsttrekker van het CDA, maar alleen nadat Hugo de Jonge deze functie neerlegde en Omtzigt werd gepasseerd. Speelde hiervoor minister van Financiën in Rutte III, waarbij hij in een economisch gunstige periode met geld kon smijten. Kocht een groot belang in KLM zonder de Kamer te informeren en deed zaken in belastingparadijzen, dus met dat nieuwe elan en die transparante bestuurscultuur zit het meteen goed.

Dilan Yeṣilgöz

Na een korte demissionaire invalbeurt als Staatsecretaris van Economische Zaken en Klimaat mag de van oorsprong Turkse vvd'er Dilan Yeṣilgöz nu haar tanden zetten in het ministerie van Justitie en Veiligheid. Daarmee wordt ze de eerste minister van Justitie en Veiligheid die geen rechterstudie afrondde en dat zorgt in de juridische wereld wel voor de nodige gefronste wenkbrauwen. Met de uit de klauwen gelopen drugscriminaliteit en een overwerkte politiemacht krijgt ze in ieder geval een zwaar departement in haar maag gesplitst en dat voor iemand die als Kamerlid meestal niet wist waar ze over stemde. Dat verklaart misschien waarom ze tijdens haar invalbeurt als staatssecretaris dacht dat ze haar kamerzetel kon behouden voordat ze werd teruggefloten door de Raad van State.

Franc Weerwind

De nieuwe minister voor Rechtsbescherming is tot nu toe een rasburgemeester. De D66'er droeg de ketting al in Niedorp, Velsen en Almere, maar was op nationaal niveau actief bij D66 door mee te schrijven aan het verkiezingsprogramma. Zei in oktober dat hij niet van plan was om aan dit kabinet deel te nemen en neemt dus nu aan dit kabinet deel. Goed dat we alvast weten wat zijn woord waard is. Weerwind heeft een achtergrond in bestuurskunde, dus ook dit juridische ministerie krijgt een minister zonder juridische opleiding. Dronk in zijn studententijd al biertjes met Prins Pils bij Minerva, dus ziet in ieder geval een bekend gezicht bij zijn beëdiging. Hij heeft twee katten: Nina en Simon.

Eric van der Burg

Van der Brug wordt als Staatssecretaris Asiel en Migratie de nieuwe portier aan de deur van Nederland, maar de verwachtingen zijn niet al te hoog. Zei een paar jaar terug als vvd-wethouder in Amsterdam "hoe meer asielzoekers, hoe beter" en daarmee weten we weer genoeg. Eens kijken of hij er nog steeds zo over denkt als hij zelf onderdak moet regelen. Zijn voorganger heeft de kraan ver open laten staan en Van der Burg moet de overstroming oplossen.

Robbert Dijkgraaf

De nieuwe Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap begint direct met thuislessen, want hij is de enige bewindvoerder die zijn babbeltje met Rutte digitaal voert. D66 zocht voor onderwijs duidelijk iemand uit de praktijk, want Dijkgraaf is hoogleraar in de theoretische natuurkunde, was directeur van het Institute for Advanced Study te Princeton en won onder meer de Spinozapremie, de hoogste Nederlandse wetenschappelijke onderscheiding. Werd opvallend genoeg in 2017 al door Baudet genoemd als potentieel minister van Onderwijs in zijn zakenkabinet, maar nu door D66 daadwerkelijk binnengehaald. Aan kennis en ervaring in de sector gaat het niet liggen. De vraag is alleen of hij de politiek spelletjes kan meespelen.

Dennis Wiersma

Na Dilan nog zo'n vvd-invalstaatssecretaris die in eerste instantie weigerde zijn Kamerzetel op te geven. Wiersma zit sinds 2017 in de Tweede Kamer en werd afgelopen augustus staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in de demissionaire puinhopen van Rutte III. Gaf bijna een maand later pas zijn zetel op na ophef en een boze brief van de Raad van State. De proefperiode van een paar maanden was blijkbaar succesvol, want nu mag hij het proberen al minister voor Primair- en Voortgezet Onderwijs. Met zijn 35 jaar één van de jongste ministers ooit en groot fan van videocolleges.