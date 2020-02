Over 'Nikki Tutorials' gesproken, kan iemand mij dat uitleggen? Ze zegt dat ze zo voor diversiteit is en dat we dat moeten accepteren, maar ze is geboren als man, en heeft zich laten ombouwen omdat ze zich vrouw voélt. Dan is ze toch juist niét voor diversiteit? Want dan was ze gewoon vrouw in een mannenlichaam gebleven, dus divers, maar nu wil ze dus bij de vrouwen horen... niet divers!