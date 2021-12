Heb een jaar tussen een aantal sexwerkers gewoond op een chaletpark. Kon het goed met hen vinden. We zaten vaak bij elkaar en het ging de hele dag over neuken, pijpen, sukkels van mannen en of iemand nog glijmiddel over had. Maar ze hadden allen psychische problemen. Een was er zo gek die liet haar 14-jarige dochter haar werktelefoon opnemen. 'Hai, met Shirly. Hoelaat? Met of zonder condoom? Okay. Tot straks schat. MAAMMAAA!! Je hebt een afspraak om 16:00 uur!'

Ik zat erbij, ik zoop bier, en ik keek ernaar, en op enig moment was het ""normaal""' Nee, ik vind dit nu niet meer normaal. Maar ik zat destijds zelf ook naar de kloten, en toen had ik genoeg aan mijzelf.

Een van de dames was een lekkere tophoer in Den Haag. Haalde zo even €2.000 binnen op een avond. Maar ze is nu kapot. Op alle fronten.

Mannen: ga gewoon niet naar de hoeren. Er zijn er een boel die het vrijwillig doen. Maar wat is vrijwillig wanneer de dames je dan maar even gaan pijpen omdat de ziektekostenverzekering betaalt moet worden?