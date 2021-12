Aanstaande zondag gaan lockdowntegenstanders het begin van het derde pandemiejaar feestelijk inluiden met een luidruchtige borrel op het Museumplein. De Mobiele Eenheid is daarvoor ongetwijfeld ook uitgenodigd door BM Halsema, maar die hebben al een RSVP gestuurd: "Sorry, we staken. Vier het maar zonder ons." De werkweigering van de vreemdelingenpolitie in Ter Apel is kennelijk pas het begin van nieuwe politionele stakingsacties. Het personeel is moe, het geld is op, de bezettingsgraad is te laag en het vertrouwen in Den Haag is vergelijkbaar met dat van de rest van de bevolking: vriespunt, of nog lager. Goed nieuws dus voor de gele parapluutjes, de moederharten en de fopveteranen, want zonder zestien busjes keer acht langelattenmeppers met rieten schilden kan de herdenking van Robin Fransman zondag een stuk gemoedelijker verlopen dan eerdere meetups op het Museumplein. We zeggen 'kan', want als de boeroepers de gelegenheid aangrijpen om bij afwezigheid van de ordetroepen van de overheid hun kreten van liefde en vrijheid om te zetten in geweld, staat bij de eerstvolgende demo het leger paraat. Dit Land balanceert namelijk onder de sluimerende lethargie van de mentale uitputting op de rand van escalatie. En die vervelende heliumhamster van FvD zit gretig met lucifers te spelen in het droge stro van zijn kooitje (zie video na de breek), dus dat wordt nog een spoedkortgeding van BM versus ME vóór aanstaande zondag.

De oproep/uitnodiging/affiche