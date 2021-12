Hekken op de gehele landsbuitengrenzen plaatsen en rigoureus pushback beleid op de zeegrenzen. Dat is het enige dat ons gaat redden op termijn.

In de Volkskrant vandaag weer veel 'migrantendrama's'; een artikel over verdronken boot'vluchtelingen' bij Griekenland:

"Zestien mensen zijn vrijdagnacht verdronken in de buurt van het Grieks eiland Paros, toen een zeilboot met in totaal tachtig migranten omsloeg. Dit is het derde dodelijke scheepsongeluk met migrantenboten in Griekse wateren in een week."

"Nog steeds proberen migranten de grens tussen Belarus en Polen over te steken.''

En ook bij die Poolse grens verdrinken lieden in een riviertje. Allemaal tragisch, maar je gaat het niet oplossen door 'coulanter' en 'ruimhartiger' toe te laten, zoals de Gutmenschen almaar bepleiten, ook het VK commentaar door Peter Giesen:

"Als elke wereldburger mag gaan en staan waar hij wil, zou Nederland er 7 miljoen inwoners bijkrijgen, becijferde het opiniebureau Gallup. De bevolking van de Verenigde Staten zou met 46 procent toenemen, die van Duitsland met 45 procent. Zulke cijfers moeten met een korrel zout worden genomen"

Zeker moeten die cijfers met een korrel zout worden genomen, want als elke wereldburger inderdaad zou mogen gaan en staan waar hij wil, dan zijn die cijfers nog veel te rooskleurig. Maar dan komt Giesen met de bekende Gutmensch onzin:

"Het migratievraagstuk kan niet worden opgelost, maar wel beter beheerst dan nu gebeurt.''

En waar moet je dan aan denken, volgens Giesen?

"Ook in hun eigen belang zouden Europese landen zich genereuzer moeten tonen."

"Daarnaast zouden zij meer vluchtelingen uit kampen in de regio moeten hervestigen in Europa."

Dat opent namelijk "een legale migratieroute waardoor vluchtelingen minder snel voor een illegale route zullen kiezen."

Maar waarom denken mensen als Giesen toch altijd dat als je maar meer derdewereldlanders hier toelaat, dat dan die illegale migratie wel op zal drogen? Die gaat natuurlijk ook gewoon door, en het netto resultaat is dat je met nog meer klaplopers komt te zitten.

"Illegale migratie kan tevens worden teruggebracht door meer mogelijkheden voor legale arbeidsmigratie te creëren. Daarmee zou Europa in zijn groeiende behoefte aan arbeidskrachten kunnen voorzien."

Maar in die groeiende behoefte aan arbeidskrachten kan niet worden voorzien door slecht- of niet-opgeleide derdewereldlanders. Die kunnen namelijk niks, niks althans waar hier in een hightech kennis- en diensteneconomie vraag naar is.

"Met muren, hekken of pushbacks op zee wordt het mensen onmogelijk gemaakt om asiel aan te vragen. Dat is in strijd met Europees recht en internationale verdragen."

Terecht, wat mij betreft. En die 'verdragen' hadden allang aangepast of opgezegd moeten worden. Nu ze dat niet zijn, kun je ze maar het beste gewoon negeren. Dat zie je ook in toenemende mate gebeuren.