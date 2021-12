Dit verzin je toch niet lui. De Duitse regisseur Roland Emmerich, die onder meer rampenfilm The Day After Tomorrow (een lousy 6,4 op IMDB) maakte, vindt dat filmstudio's moeten kappen met superheldenfilms omdat het bioscooppubliek nog niet bang genoeg is voor de aanstaande klimaatapocalyps. "Legendary disaster movie director Roland Emmerich has said the world needs more blockbuster movies on climate change to "wake up people" to the issues we are facing. The German filmmaker, whose box offices successes include Independence Day and The Day After Tomorrow, told Sky News that film studios saying they are committed to being greener need to stop commissioning superhero films which end with the world being saved. "In Marvel movies and DC comic movies it's all the superheroes. That's easy, you can kind of shift the responsibility to a superhero, and then that's it."

En het erge is, dit soort gewauwel wordt dus serieus genomen in de internationale pers. Straks is Spiderman alleen nog maar bezig met biodiversiteit, legt Batman overal vleermuisvriendelijke ecoducten aan en roepen de mensen 'Is het een vogel? Is het Superman? Nee, het is een milieuvervuilend vliegtuig!'. In plaats daarvan zouden er volgens Ronald Emmerich meer films moeten komen zoals de films van Ronald Emmerich. Zijn volgende film gaat over de maan die op de aarde neerstort en door iemand van NASA, een astronaut en een complotdenker gestopt moet worden tegengehouden. Dat is ongeveer net zo realistisch als de klimaatscenario's van Rutger Bregman. Wist u trouwens dat Rutger Bregman iedere keer dat hij in de spiegel kijkt ook een superheld ziet? Waarom is er eigenlijk nog geen rampenfilm over Frans Timmermans die neerstort op een lopend buffet? Doe daar eens iets mee Ronald Emmerich! Nu al zin om naar de bioscoop te gaan.

LOL