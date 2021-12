Kijk eens wat het dorre restantje literatuurlandschap komt uitroeien in de eerste maand van het nieuwe jaar. De nieuwe Houellebecq. Anéantir. ANNIHILATE. Verwoesten. Uitroeien. Hoewel we weleens wat Houellebecq lazen zullen we verder niet pretenderen de allergrootste kenners van z'n werk te zijn, maar het is weer eens wat leven in de brouwerij. Een brouwerij die in Nederland momenteel wordt beheerst door vroegboomende meiden met shag onder de oksels en een onuitputtelijke bron aan entreekaartjes voor de carrousel van de gekrenkte kudt, alsook een paar Splintertjes en Abdelkadertjes, van wie we eveneens vermoeden dat ze een ongelooflijk grote ontstoken vagina hebben. Misschien dat er daarom nog 249 boekenlezers over zijn in Nederland, plus één Arjan Peters, maar hij las vooral boeken voor de lekkere lunches. Enfin, de nieuwe Houellebecq dus, er is nog helemaal NIKS bekend, behalve dat het ding een kilo weegt, bijna 750 pagina's telt en we hebben nu al zin in weer zo'n superongemakkelijke geestverschijning op die eusfähige inteeltshow genaamd 'het Boekenbal'. En uw favoriete schrijver is...?