Wat een songtekst! Even door deeple gehaald:

De helft van het land viel in slaap, maar ze schreeuwen wakker

We worden afgeleid door vaccins en TV shows

Politiek, beroemdheid, roddels, populaire nette citaten

Zwarte levens, blanke levens, welke levens betekenen het meest?

We wijden slechts één dag om onze gevallen soldaten te herdenken

De mannen en vrouwen die jong stierven

Maar als je uit de kast komt als Caitlyn Jenner

ben je een held en krijg je een hele Pride maand.

De gevaarlijkste pandemie is propaganda van deze clowns.

Het enige masker dat ons kan redden is duct tape op hun monden.

Niet praten, we hoeven de politie niet te ontslaan.

We moeten de media ontmantelen, die liegen door hun tanden, zoals

Big Pharma geneest je niet, dog

Want elke patiënt die genezen wordt, is een klant kwijt.

En grote olie runt de wereld, de enige oorlogen die worden uitgevochten

zijn met de landen die natuurlijke bronnen hebben die zij willen.

Ik heb ze horen zeggen dat als een blanke man zijn haar vlecht

en van rap houdt, hij zich cultuur toe-eigent

Maar als een blanke zich te blank gedraagt, is hij blank uitschot

Hij is een racist, hij is een dweper, hij is een monster

Laten we gewoon het gesprek voeren.

Niet elke liberaal is dom, niet alle republikeinen zijn racisten.

De regering wil dat iedereen met zijn buren vecht.

Omdat ze weten dat als we overeenkomen, we waarschijnlijk tegen hen zullen ingaan.

Ze kunnen ons niet tegenhouden, want we zijn klaar om te vechten.

Ze proberen ons te hersenspoelen, maar we laten de vrijheid niet sterven.

De hele wereld is gehersenspoeld

(Iedereen kiest een team, start een oproer in de straten)

De hele wereld is gehersenspoeld

(Het is wij tegen hen, het is niet jij tegen mij)

Hoe zijn apen mensen geworden en mensen in schapen veranderd?

Ze doen fluoride in het water, dat houdt ons allemaal in slaap.

Ze beweren dat ze het beste voor ons willen. Dat kan ik moeilijk geloven.

Want ze verkopen ons al sigaretten sinds we achttien waren

Nepnieuws, nepwoke, afleiden, en verdelen

Je bent rechts of je bent links of je bent zwart of je bent blank

Big tech heeft geen microchip nodig om je leven te hacken

Want de telefoon in je zak is een opsporingsapparaat

En ik weet niet waar ik meer ziek van ben, rappers of Joe Biden

die eruit ziet alsof hij honderd Xanax als avondeten heeft gegeten

Want de president censureren en hem van Twitter schoppen

is een grotere bedreiging voor vrijheid dan buitenlandse ballistische raketten

Je vertrouwt de politie of de regering niet, maar je wilt

dat mensen hun recht op een vuurwapen opgeven.

Waarom zou jij je op je gemak voelen als de politie en de overheid...

de enige mensen op de planeet zijn met het recht om een wapen te kopen?

Wit voorrecht wordt versterkt om verdeeldheid te versterken.

Het overtuigt blanke mensen dat ze bevoordeeld worden door hun huid.

En zwarte mensen worden boos

omdat ze te horen krijgen dat ze anders behandeld worden.

Dus het conflict is tussen ons en nooit met het systeem.

Stap één, train de mensen alleen om te consumeren.

Stap twee, infiltreer volwassenen met het nieuws.

Stap drie, indoctrineer de kinderen via de scholen

En de muziek en de apps op de telefoons die ze gebruiken.

Stap vier, scheid de rechter van de linker

Stap vijf, scheid de blanken van de zwarten

Stap zes, scheid de rijken van de armen

Gebruik religie en gelijkheid om ze meer te scheiden

Stap zeven, verzin een probleem gemaakt van leugens

Stap acht, breng het elke avond op het nieuws.

Stap negen, als mensen beginnen te vechten en te verdelen...

Neem de controle over, dit heet situationeel ontwerp.

