Geenstijl breekt alle banden met Talpa. De zender krijgt geen persberichten meer van het roze mediabolwerk en er wordt geen aandacht meer besteed aan al die ontzettend succesvolle superkijkcijferstrekkers van de zo gevarieerde nieuws- en filosofische verdieping-zender waar dagelijks vele miljoenen mensen naar kijken. Dit nadat het gezaghebbende medium Mediacourant bekend maakte dat Angela de Jong in het AD een column heeft geschreven waarin bekend werd gemaakt dat John de Mol & co. alle banden verbreken met het AD, één van de grootste couranten van Nederland (nota bene met de Talpa-doelgroep als achterban). Reden: AD heeft te veel terechte kritiek op al die diepverdrietige hersenverweektelevisie van de campingzenders die Talpa beheert en AD-publicaties over ene Marco Borsato waren kennelijk de druppel in een overvolle emmer. Wat echt volstrekt debiel is en meer weg heeft van Noord-Koreaanse staatstelevisie of Loekasjenko TV dan van een serieus te nemen commerciële zender in Nederland. Maar het is boven alles intens dom om een mediareus als AD tegen je in het harnas te jagen, want de gemiddelde AD-lezer is best wel een beetje middelmaat-beperkt, dus fervent Talpa-kijker. Nu niet meer. En het ging al zo fantastisch met de kijkcijfertjes. Nou, ook nog een stevige Geenstijl-boycott er achteraan, dat zal John de Mol leren! We gaan demonstratief een week lang RTL kijken . Jinek bijvoorbeeld . GTST bijvoorbeeld . We gaan demonstratief een week lang NOS Achtuurjournaal kijken . Op1 kijken . We gaan demonstratief een week lang porno op internet kijken. En een boek lezen. Hee! Er zit een uitknop op onze televee! *indrukt*.